مصر | "فلوس" و"إكسسوارات".. إحالة خادمة لسرقتها شقة صاحب شركة بالتجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فلوس" و"إكسسوارات".. إحالة خادمة لسرقتها شقة صاحب شركة بالتجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة إحالة خادمة للمحاكمة لسرقتها 5 آلاف جنيه ومفروشات وإكسسوارات من شقة صاحب شركة بمنطقة التجمع الخامس.
تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من "هيثم. م. هـ" (54 سنة) مالك شركة، ومقيم بدائرة القسم، بتضرره من "عبير.ع. ح" (40 سنة) خادمة، ومقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون لقيامها بسرقة هاتف محمول، ومبلغ مالي قدره 5000 جنيه، وبعض الملابس، ومفروشات، وعطور، ومجموعة من الإكسسوارات من داخل الشقة سكنه.
وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقها وراء ارتكابها، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددها تم ضبطها، ووبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" على فترات إبان عملها كخادمة طرف المجني عليه.
حبس سباك لقتله سائق "توك توك" بدار السلام.. والجاني يتهم "الفلوس"
قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة النستشار مصطفى بركات، اليوم، حبس سباك 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بقتل سائق توك توك لسرقته بدائرة قسم شرطة دار السلام.
واعترف المتهم أنه استدرج المجني عليه بغرض توصيله إلى مكان الواقعة، ونظرًا لعمله سابقا فى العقار وعلمه بأن الشقة مهجورة منذ سنوات، استقرت فى ذهنه فكرة قتله وتركه داخل الشقة وبالفعل شنقه ووثق قدميه بالحبال وتركه وسرق التوك توك وفر هاربًا،نظرا لحاجته للمال وظروف زواجه.
وكان بلاغ ورد لمأمور قسم شرطة دار السلام يفيد بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية داخل عقار سكنى بكورنيش النيل دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب فى العقد الثانى من العمر، وأن الشقة مهجورة منذ سنوات، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
وبتكثيف الإجراءات الأمنية، تم التوصل إلى المتهم وتبين أنه يدعى "م.ا" 29 سنة سباك، وأن الضحية يعمل سائق توك توك يدعى "ا.م" 18 سنة مقيم بالفيوم ويعمل فى القاهرة سائق توك توك، وأن المتهم استدرجه لسرقة التوك توك الخاص به وقتله داخل الشقة المهجورة.
كما امرت النيابة في وقت سابق بعرض جثه المجني عليه للطب الشرعي وارسال تقرير مفصل عن سبب الوفاه.