مصر | بدء فعاليات المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء فعاليات المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية والذي ينعقد من 16 حتى 18 فبراير الجاري.

ويلقي كلمة الافتتاح المستشار حنفي علي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عادل عمر شريف، نائب الرئيس، الأمين العام للمؤتمر، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وجاء على رأس الحاضرين، وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، ووزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية، والمستشار فاروق سلطان، الرئيس الأسبق للمحكمة، وعدد من سفراء الدول الأفريقية.

ويشارك بالمؤتمر ممثلا لنحو 45 دولة أفريقية.