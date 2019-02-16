أخبار مصر | الصندوق العالمي للتنمية بالأمم المتحدة: مصلحة مصر نصب أعيننا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصندوق العالمي للتنمية بالأمم المتحدة: مصلحة مصر نصب أعيننا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد السفير المصري إكرامي الزغاط رئيس الصندوق العالمي للتنمية والتخطيط التابع للأمم المتحدة، أن منصبه يحتم عليه الحيادية والتوزان بين جميع الدول أعضاء الصندوق، لكنه دائمًا يضع مصلحة مصر نصب أعينه ويحاول قدر المستطاع بما لايضر بمصلحة الصندوق إفادة بلده الأصلي.

وأضاف في بيان صحفي، اليوم السبت، أن الصندوق إفتتح مكتب تمثيلي في دولة مدغشقر كخطوة أولى لتحقيق التنمية في محيط دول غرب المحيط، مؤكدًا توقيع إتفاقية شملت مشروعات بتمويل ٦ مليار دولار في مجالات إعادة بناء البنية التحتية كمرحلة أولي كما ضمت مشروعات متعلقةبإعادة الثروات الخاصة بدولة مدغشقر وبعض الملفات الخاصة بالتعليم والتدريب المهني.

وأشار إلى اختيار السفير "ني رادو" بدولة مدغشقر لكونه أحد الكوادر الدبلوماسية البارزة هناك، وأنه تم توقيع إتفاقية المزايا والحصانات ليستطيع المكتب التمثيلي ممارسة الأعمال التنموية داخل الدولة.