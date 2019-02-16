أخبار مصر | نائب رئيس المحكمة الدستورية: الرئيس يدعم المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب رئيس المحكمة الدستورية: الرئيس يدعم المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار عمر الشريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية، وأمين عام المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، إن المؤتمر يبحث مستقبل أفضل وأقوى للدول الإفريقية، وذلك من خلال التعاون القضائي بين الدول بما يحقق استراتيجية أفريقيا 2063، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعم المؤتمر الذي يأتي بالتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الافريقي.

وأوضح، أنه من المقرر أن يشهد المؤتمر إطلاق الشبكة الإلكترونية الإفريقية، والتي تستهدف تبادل المعلومات والأفكار والإطلاع على الأحكام الصادرة من الدول المشاركة لدعم التعاون وتبادل الخبرات في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية إلكترونية.

ويأتي تنفيذ الشبكة كاستجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوصيات المؤتمر الثاني للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهي شبكة مصرية خالصة 100% تخدم القارة الإفريقية في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي في عام 2019، لتصبح أول شبكة قضائية إفريقية أول هدية تهديها مصر لدول القارة.

ويعقد المؤتمر بمقر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، ومشاركة وفود من 45 دولة يمثلون المحاكم الدستورية والعليا بالدول الإفريقية، وكذلك عدد من الجمعيات الدستورية بالقارة السمراء.

ويقام المؤتمر، الذي تستمر فعالياته على مدى ثلاثة أيام، تحت رعاية رئيس الجمهورية، في سبيل تقوية والتأكيد على التعاون مع دول القارة الإفريقية، ودعم التعاون بين المحاكم العليا والدستورية والمجالس الدستورية والمحاكم العليا مثل النقض والإدارية العليا بالقارة السمراء.

وتتناول الدورة الحالية للمؤتمر تبادل الخبرات مع المحاكم الدستورية الزميلة، وعرض المشاكل المختلفة في كل دولة وتبادل المعارف والخبرات بصورة، وكذلك التركيز على القضايا المتعلقة بالإرهاب والبيئة والأطفال.