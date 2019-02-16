أخبار مصر | رئيس الوزراء يحضر اجتماع القاهرة الثالث رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يحضر اجتماع القاهرة الثالث رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماع القاهرة الثالث رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الإفريقية.

ويناقش الاجتماع خلال أعمال دورته الثالثة استمرار تبادل الخبرات مع المحاكم الدستورية، على أساس عرض المشاكل المختلفة في كل دولة، وتبادل المعارف والخبرات بصورة مستمرة، لافتا إلى أثر تقدم وسائل الاتصال الحديثة.

كما يناقش نشر الأحكام عبر الإنترنت، إلا أنه لا يغني عن النقاش المباشر ويكون متزامنا مع الأحداث الراهنة مثل موضوعات الإرهاب واللاجئين، والمستجدات، بالإضافة إلى التطور العلمي في وسائل الاتصال وظهور نوع جديد من القضايا تؤثر على الرقابة الدستورية، وكذلك موضوعات الأطفال والبيئة من العناصر التي تهتم بها الدول الكبرى والصغرى على حد السواء.

أيضًا يناقش نتاج توصيات الدورة السابقة لإنشاء شبكة قضائية إلكترونية لتبادل المعلومات والأفكار، والإطلاع على الأحكام الصادرة من جانب الدول المشاركة، لدعم التعاون وتبادل الخبرات في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية إلكترونية.