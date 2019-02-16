انت الان تتابع في مثل هذا اليوم.. اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

في مثل هذا اليوم 16 فبراير، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أنه شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1723 تنصيب لويس الخامس عشر ملكًا على فرنسا، وفي عام 1815 نابليون بونابرت يغادر إلى منفاه في جزيرة إلبا، وفي عام 1923 اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون في الأقصر على يد عالم الآثار هوارد كارتر، وفي عام 2011 انطلاق أولى المظاهرات الفعلية لإسقاط نظام معمر القذافي

وفي عام 1948: الإعلان عن قيام الجمهورية الشعبية الكورية الشمالية بدعم من الاتحاد السوفيتي.وفي عام 1989: تأسيس مجلس التعاون العربي الذي يضم مصر والأردن والعراق واليمن الشمالي.وفي عام 2011: انطلاق أولى المظاهرات الفعلية لإسقاط نظام معمر القذافي بمدينة البيضاء في ليبيا.وفي عام 1838: ولد هنري بروكس آدمز،

وفي عام 1948: الإعلان عن قيام الجمهورية الشعبية الكورية الشمالية بدعم من الاتحاد السوفيتي.

وفي عام 1989: تأسيس مجلس التعاون العربي الذي يضم مصر والأردن والعراق واليمن الشمالي.

وفي عام 2011: انطلاق أولى المظاهرات الفعلية لإسقاط نظام معمر القذافي بمدينة البيضاء في ليبيا.

وفي عام 1838: ولد هنري بروكس آدمز، مؤرخ أمريكي.

وفي عام 1926: ولد أحمد فؤاد محيي الدين، رئيس وزراء مصر.

وفي عام 1946: ولد الممثل المصري سمير وحيد.

وفي عام 2005: توفي سامي سرحان، ممثل مصري.

وفي عام 2016: توفي بطرس بطرس غالي، دبلوماسي مصري والأمين العام السادس للأمم المتحدة.

كانت هذه تفاصيل خبر في مثل هذا اليوم.. اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.