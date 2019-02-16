انت الان تتابع السيسي يطرح رؤية مصر في الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، كلمة في الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن، سيطرح فيها الرؤية المصرية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط. وتوجه الرئيس السيسي، صباح الخميس، إلى مدينة ميونخ الألمانية، تلبية للدعوة الموجهة إليه للمشاركة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن لعام 2019. وقال السفير بسام راضي: إن "مؤتمر ميونخ يعد أحد أكبر وأهم المؤتمرات الدولية التي تناقش السياسة الأمنية على مستوى العالم، ويلتقي خلاله المئات من القادة والشخصيات الدولية البارزة وصناع القرار من مختلف دول العالم".
في حين شارك الرئيس السيسي، أمس الجمعة، في غداء العمل الذي نظمته إدارة مؤتمر ميونخ للأمن على شرفه، بحضور بيتر ألتماير وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، وفولفجانج إيشنجر رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، وعدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية والعالمية. وأضاف السيسي أن هذه المشروعات لن تهدف فقط لتلبية احتياجات
في حين شارك الرئيس السيسي، أمس الجمعة، في غداء العمل الذي نظمته إدارة مؤتمر ميونخ للأمن على شرفه، بحضور بيتر ألتماير وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، وفولفجانج إيشنجر رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، وعدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية والعالمية.
وأضاف السيسي أن هذه المشروعات لن تهدف فقط لتلبية احتياجات السوق المصري، بل والنفاذ لأسواق ضخمة في إفريقيا والمنطقة العربية وأوروبا، ترتبط معها مصر باتفاقيات للتجارة الحرة.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي أكد حرصه على الالتقاء بهذه النخبة من مجتمع الأعمال، معربا عن تطلع مصر لتوسيع آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتدشين مشروعات مشتركة في مختلف المجالات.
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