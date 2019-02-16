انت الان تتابع رشوان: زيادة البدل حق.. ولم أشتر إرادة الصحفيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
علق ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمرشح على مقعد نقيب الصحفيين، على وعده بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بالنقابة إلى 2100 جنيه، قائلًا: إنه "لم يتعمد أن يجعل هذا الأمر كورقة انتخابية". وأضاف رشوان خلال لقائه مع برنامج نظرة، المذاع عبر فضائية صدى البلد، مساء أمس الجمعة، أنه عندما كان نقيبًا لمدة سنتين في الفترة من 2013 إلى 2015، عمل على زيادة البدل 3 مرات، متابعا: "ده حق زملائي عليا، وده نفس دافعي الآن، إني أبحث عن حق زملائي، وجزء صغير مما يقيم أحوالهم .
وأوضح أنه تحدث في هذا الشأن مع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وقال: "أعلمتهما بما يجب أن يكون عليه حال الصحفيين في مصر". ونوه إلى أنهما وافقا على زيادة بدل الصحفيين إلى 25% بدءًا من الموازنة المقبلة، مضيفًا "تم وضع هذا الأمر في مشروع الحكومة للموازنة المقبلة بالفعل
وأوضح أنه تحدث في هذا الشأن مع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وقال: "أعلمتهما بما يجب أن يكون عليه حال الصحفيين في مصر".
ونوه إلى أنهما وافقا على زيادة بدل الصحفيين إلى 25% بدءًا من الموازنة المقبلة، مضيفًا "تم وضع هذا الأمر في مشروع الحكومة للموازنة المقبلة بالفعل بدءًا من يوليو".
وتابع "إذا وفقني الله نقيبًا، سأحول بموارد خاصة أن أقدم هذا البدل شهرًا أو شهرين بعيدًا عن موارد الدولة، وهذا وعد مني"، مؤكدًا أنه بهذا لا يضع الصحفيين رهينة الاحتياج.
واختتم بالقول: "لا يمكن أن أضع إرادة زملائي رهنًا لأي نوع من الاحتياج، لم أشتر الإرادة ولن أشتريها، فهو الآن أصبح حق لزملائي، وهو منفصل عن تصويتهم في الانتخابات، نجح ضياء رشوان أو لم يوفق، فقد أصبح هذا الأمر مقررًا بالفعل".
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