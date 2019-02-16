شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت موجة الطقس السيىء، التي بدأت أواخر الأسبوع الماضي، ضرب الإسكندرية، وتعرضت المدينة وأجزاء من الساحل الشمالي لهطول أمطار غزيرة، وانخفاض في درجات الحرارة، صباح السبت. فيما قررت سلطات ميناء الإسكندرية فتح البوغاز واستئناف حركة الملاحة البحرية بعد يومين من التوقف.

وتسبب الأمطار الغزيرة في ارتباك حركة المرور وخاصة بطريقي الكورنيش، وشارع أبوقير، فيما دفعت شركة الصرف الصحى بالمحافظة بسيارات لكسح أي تجمعات لمياه الأمطاروتطهير«الشنايش» بأماكن تجمعات المياه وخاصة أسفل الكباري والشوارع الجانبية، بينما كثفت مديرية أمن الإسكندرية خدماتها المرورية بطريقي الكورنيش وأبوقير لتسهيل حركة مرور.

وقررت سلطات ميناء الإسكندرية، صباح السبت، إعادة فتح بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الأمواج إلى المعدلات التي تسمح بحركة السفن بشكل آمن.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن إدارتي حركة السفن والخدمات البحرية بدأت في إدخال 40 سفينة من المخطاف الخارجي للرسو على الأرصفة طبقاً لأولوية التراكي.

ومن جانبه، وجه اللواء بحري مدحت عطية، رئيس هيئة الإسكندرية، ميناء جميع الإدارات بتوخي الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية، وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج السفن من وإلى الميناء بشكل آمن