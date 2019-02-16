شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مؤتمر ميونخ للأمن: مشاركة الرئيس السيسى حدث تاريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب رئيس مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية ولفجانج ايشينجر بالرئيس عبد الفتاح السيسي ليس فقط باعتباره رئيسا لدولة مهمة هى مصر وانما ايضا كرئيس للاتحاد الافريقي. مؤكدا أن مشاركة الرئيس السيسي في المؤتمر حدث تاريخي لاعادة صياغة الشراكة بين أوروبا وأفريقيا. وقال ايشينجر خلال تقديمه للرئيس السيسي لالقاء كلمته أمام الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن، انه بالنسبة لنا فإن مشاركة الرئيس السيسي الي جانب الرئيس الروماني الرئيس الحالي للاتحاد الاوروبي تمثل حدثا تاريخيا ، ولأول مرة نقدم في المؤتمر العلاقة الموجودة بين أوروبا وأفريقيا والتى تحتاج الى تغيير لتكون بمثابة شراكة استراتيجية لمواجهة مخاطر الارهاب والنمو الاقتصادي مما يحتاج الى التعاون والجهود المشتركة بين الجانبين.

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