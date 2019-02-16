شكرا لقرائتكم خبر عن متحف ميتروبوليتان بنيويورك يعيد قطعة أثرية ثمينة سرقت من مصر عام 2011 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة أسوشيتدبرس أن متحف ميتروبوليتان للفن فى نيويورك أكد أنه سيعيد قطعة أثرية ثمينة إلى مصر بعد أن علم أنها سرقت من البلاد عام 2011.

وأوضحت الوكالة الأمريكية أن المتحف أعلن، الجمعة، أن مكتب المدعى العام فى مانهاتن، وجد أدلة على أن المتحف تم منحه ملكية تاريخية مزيفة لتابوت فرعونى مذهب.

كان المتحف اشترى التابوت من تاجر فى باريس عام 2017، وقام بعرضه حتى الأسبوع الماضى، والتابوت هو لـ"نيدجمانخ" وهو كاهن رفيع المستوى يعود للقرن الأول قبل الميلاد.

ويقول المحققون إن متحف ميتروبوليتان للفن حصل على وثائق مزورة بما فى ذلك رخصة تصدير مصرية مزورة بتاريخ 1971، واعتذر رئيس المتحف دانييل ويس لمصر قائلا "إن المتحف كان ضحية احتيال ومشارك عن غير قصد فى تجارة الآثار غير المشروعة".