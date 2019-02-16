شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: نعمل مع مفوضية الاتحاد الإفريقى على تدشين مركز إعادة الإعمار والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بمؤتمر ميونخ للأمن، إن الاتحاد الإفريقى فى 2019 يركز على مواصلة وضع خطط التنمية المستدامة موضع التنفيذ المتدرج والفعال.

وأضاف الرئيس، خلال كلمته بمؤتمر ميونخ للأمن، أن إعادة الأعمار والتنمية ما بعد فترة النزاعات يأتى ضمن أولوياتنا، مبينا أن مصر تعمل مع مفوضية الاتحاد الإفريقى على تدشين مركز إعادة الإعمار والتنمية.