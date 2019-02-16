هل يمنح اليونسكو مسار العائلة المقدسة قبلة الحياة؟

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محافظ الشرقية فسَّر زيارة لجنة المنظمة العالمية بأنها موافقة على الإدراج.. المسار يضم بئرًا وثلاث أيقونات وحجاب الهيكل.. والسياحة الدينية تبحث عن قُبلة الحياة في مصر

أثارت زيارة لجنة من فريق الجمع الميداني الخاص بالمنظمة العالمية للتربية والعلم والثقافة، التي تُعرف اختصارًا بـ«الـيونسكو»، الأسبوع الماضي، جدلًا كبيرًا في أنحاء الجمهورية، عقب إعلان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إدراج مسار رحلة العائلة المقدسة بصورة رسمية ضمن التراث اللا مادي بالمنظمة العالمية، وهو ما تبين عدم صحته فيما بعد، حسب هيئة التفتيش على الآثار الإسلامية والقبطية بالمحافظة، حيث أكد مدير الهيئة أن الزيارة لم تعد كونها جولة لرؤية الأثر على الطبيعة وبحث مسألة ضمه من عدمها.

زيارة الأمل زيارة فريق الجمع الميداني التابع لـ«اليونسكو»، التي مكثَّ فيها الفريق للبحث على مدار يومين متتالين، شهدت تفقد المنطقة التي كانت شاهدة على مرور المسيح ووالدته السيدة مريم العذراء بالشرقية، حيث استهدف الفريق تحديد متطلبات الموقع واحتياجاته التنموية، وجمع البيانات الخاصة بالاحتفالات

زيارة الأمل

زيارة فريق الجمع الميداني التابع لـ«اليونسكو»، التي مكثَّ فيها الفريق للبحث على مدار يومين متتالين، شهدت تفقد المنطقة التي كانت شاهدة على مرور المسيح ووالدته السيدة مريم العذراء بالشرقية، حيث استهدف الفريق تحديد متطلبات الموقع واحتياجاته التنموية، وجمع البيانات الخاصة بالاحتفالات والتراث اللا مادي للمجتمع المحلي بمواقع كنيسة «الملاك ميخائيل» بمنيا القمح، والبئر الموجودة بمنطقة «تل بسطا» بمدينة الزقازيق، وذلك للتعرف على الحرف التراثية لضمها إلى قائمة التراث اللا مادي العالمي باليونسكو.

خانة اليك

جولة اللجنة كان لها صدى واسع، فيما كان الرد يحمل كثيرا من الترقب على لسان القس وائل نشأت، رئيس الطائفة الإنجيلية بمحافظة الشرقية، الذي يرى أنها رغم ما تحمله من بارقة أمل بأن يتم ضم المسار إلى التراث العالمي، فإنها وضعت جميع المسؤولين بالمحافظة في «خانة اليك»؛ نظرًا لتعليق أغلب أعضاء اللجنة عن غياب السياحة الدينية بصورة كبيرة تصل إلى حد الانعدام بالمحافظة.

وأكد نشأت، أنه ليس من المعقول أن نسعى لضم الأثر إلى التراث العالمي وأهل الشرقية لا يزورونه أو يُدركون قيمته التاريخية، وهو ما أسهم في إيجاد اتفاق شبه مُجمع عليه بين جميع الجهات المعنية بأن يتم تنظيم زيارات دورية وجولات ورحلات للقطاعات المختلفة وطلاب المدارس بمراحل التعليم، للتعرف على أهمية الآثار الموجودة والعمل على نشر ودعم السياحة الدينية.

بيان خاطئ

أعلنَّ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، في بيان رسمي له، إدراج منطقة «تل بسطا» الأثرية كنقطة من نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة على قائمة التراث اللا مادي بمنظمة «اليونسكو»، فيما نفى الدكتور مصطفى شوقي، مدير عام هيئة الآثار بالشرقية، ورئيس لجنة التفتيش بقطاعي الآثار الإسلامية والقبطية، صحة ذلك، منوهًا بأن الزيارة لم تتطرق إلى ضم المسار من عدمه، لكنها كانت لبحث إمكانية الضم والتعرف على الأثر على الطبيعة، وهو ما أكده أيضًا ناصر عتمان، مدير تطوير المواقع الأثرية بهيئة الآثار الإسلامية والقبطية بالشرقية، والذي كان مرافقًا للفريق.

وأوضح هو الآخر أن أعضاء الفريق استمعوا إلى روايات الأخوة المسيحيين، وجمعوا بيانات حول المظاهر الشعبية والاحتفالات، مع توثيق الأثر من خلال تصويره، وذلك من خلال التعرف على الآثار الباقية، التي تمثلت في ثلاث أيقونات وحجاب، إضافة إلى بئر المياه بمنطقة «تل بسطا».

حجاب الهيكل

وافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية في جلستها المُنعقدة يوم الاثنين 24 أكتوبر سنة 1988، على تسجيل الحجاب الخشبى الأوسط الأثري بكنيسة «الملاك ميخائيل» الموجودة بقرية «كفر الدير» بمنيا القمح، وكذلك ثلاث أيقونات محفوظة بالكنيسة.

وعن وصفه، فهو حجاب مُثبت في جدران كنيسة «الملاك ميخائيل» الموجودة بقرية «كفر الدير» بمنيا القمح، حيث يفصل الهيكل الأوسط عن صحن الكنيسة المُغطى بالقبو النصف برميلي، مصنوع من حشوات خشبية مُجمعة من الخشب المُطعم بالعاج على شكل أطباق نجمية «الكندة – الترس – اللوزة»، والتي تُمثل أشكال صُلبان، فيما يضُم الحجاب فتحة باب بمصراعين عليه زخارف ملونة على أرضية سوداء تُمثل أغصان زيتون وملاكا يطير في كوشتي العُقد الحدوي الشكل، والذي يعلو فتحة باب الحجاب، وعلى جانبي الباب فتحتا نوافذ.

ويعلو العُقد كتابة بارزة في ثلاثة سطور، جاء نص السطر الأول «برسم بيعة الملاك الجليل الطاهر رئيس الملائكة ميخائيل»، والسطر الثاني: «السلام لهيكل الله الأب هذا هو باب الرب وفية يدخل الأبرار عوض يا رب»، والثالث: «من له تعب في ملكوت السماوات 1247 ق»، حيث يوضح الأخير أنه تمت صناعة الحجاب خصيصًا للكنيسة، فيما يوافق التاريخ عصر السلطان العثماني سليمان القانوني، وربما كان أيضًا تاريخ بناء الكنيسة.

الأيقونات

عبارة عن لوحات مرسومة تشرح وتوضح بعض ما ورد من قصص في الإنجيل، وهي بمثابة إنجيل مصور، ورغم وجود 11 أيقونة بالكنيسة، ترجع جميعها إلى عام 1550 قبطي، الموافق الموافق 1834 ميلادي، أي في عصر محمد علي، إلا أن المُسجل منها ثلاث أيقونات فقط، فيما نُفذت الأيقونات بأسلوب رسم شاع فيها استخدام اللون الأحمر والألوان الزاهية، بريشة الفنان أنسطاسي المقدسي.

أيقونة مارجرجس

تُمثل القديس مارجرجس على صهوة جواده وخلفه صبي صغير بيده قدح وحول رأسه هالة، يطعن التنين بالحربة، التي يعلوها الصليب، وأمام القديس رسم قصر فوقه شمعدان وأمام التنين شخص واقف وعلى اليسار شخص آخر في يده إكليل، وفي الجهة اليسرى شعاع النور ومبنى بأعلاه شخصان، بيد أحدهما مفاتيح ومدون عليها تاريخ 1550 للشهداء».

أيقونة الملاك ميخائيل

تُمثل الملاك ميخائيل له جناحان، ويُمسك بيده اليسرى الميزان وباليد اليُمنى سيف، وتحت قدميه الشيطان في شكل ‌‌آدمي، وفوق الصورة كتابة بالعربية: «الملاك الجليل ميخائيل».

أيقونة السيدة العذراء

تُمثل السيدة العذراء مريم تحمل السيد المسيح الطفل وفوق رأس كل منهما تاج وحوله هالة، ويظهر في ملابس السيدة العذراء بعض النجوم، وبجانب العذراء مريم البتول وعلى الجانبين ملاكان بينهما شعاع من نور، وعلى الجانب الأيسر للصورة رسم الملاك ميخائيل، ومكتوب عليها بناحية اليمين: «الملاك غبريال ملاك البشارة».

بئر المياه

تم الكشف عنه عام 1991، وذلك من خلال الحفائر التي كانت تتم في منطقة التل في ذلك الوقت، حيث يبلُغ قطره 2.60 متر فيما يزيد عمقه على تسعة أمتار، حيث أوضح رئيس البعثة الاستكشافية، أن أرضيه البئر مبلطة بنفس الطوب الذي شُيد به، ما عدا فتحة صغيرة مربعة في منتصفه تأتي منها المياه ذاتيًا.

وأكد أن بعد تطهير البئر وقت الاكتشاف من الردم والمخلفات التي كانت موجودة، وكلما تم سحب المياه منه تتدفق المياه به من جديد ما يدل على أنه بُنيَّ على نبع، ووقتها كان لرئيس بعثة الحفائر التي أجريت بالبئر تصريحًا بأن البعثة استخدمت أعلى مستوى تكنولوجي في تحليل المواد العضوية الموجودة داخله البئر بالكربون المشع، والتي أثبتت أن تاريخه يرجع إلى القرن الأول الميلادي، وأنه النبع المقدس.