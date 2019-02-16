"الصحة النفسية" تعلن عن توفير خدمة الإقلاع عن التدخين يوم الأحد أسبوعيًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، فى تفعيل خدمة خدمة "عيادة الإقلاع عن التدخين" بالعيادات الخارجية بالمستشفى، يوم الأحد من كل أسبوع، من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الرابعة عصراً. وقالت الدكتورة منن عبد المقصود أمين عام مستشفيات الصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة، لـ"الخليج 365"، إن الخدمة تقدم بأجر رمزى، وتابعت: متوفرة للجميع فى سرية، وتجرى متابعة المريض حتى تمام الشفاء والإقلاع عن التدخين . وأضافت الدكتورة منن عبد المقصود، أنه سيتم تعريف المواطنين بالخدمة ومواعيد إتاحتها.

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