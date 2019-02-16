شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل المتهم بقتل شخصين داخل مسجد بأسيوط فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات مديرية أمن أسيوط، من قتل المتهم الرئيسى فى واقعة مقتل شخصين بسبب خصومة ثأرية داخل مسجد بمركز القوصية بأسيوط خلال صلاة الجمعة.

كانت معلومات قد وردت لمديرية الأمن، بمكان تواجد لمتهم الرئيسى فى واقعة مقتل شخصين بسبب خصومة ثأرية ، فى عزبة عبد الباقي بمركز ديروط، حيث قامت القوات تحت إشراف اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، وقيادة اللواء عادل الطحلاوى حكمدار المديرية، واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية والعميد حمدى هاشم، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن، والعميد عصام غانم مفتش الأمن العام، وقيادات المديرية مدعومة بالأمن المركزى، من محاصرة المتهم داخل أحد المنازل، وعندما تم تضييق الخناق عليه أطلق النارعلى قوات الشرطة، التى بادلته إطلاق النار فأردته قتيلا، تم نقل الجثة إلى مستشفى أسيوط الجامعى.

كان المتهم، قد قام بإطلاق الأعيرة النارية على أحد الأشخاص داخل مسجد الجمعة الماضية أثناء صلاة الجمعة، مما تسبب فى مقتل شخصين وإصابة آخر، وفر هاربا.