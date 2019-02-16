شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتفقد اليوم استعدادات بورسعيد لاستقبال دورة البحر المتوسط وأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، فى الحادية عشر صباح اليوم، السبت، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمكتبة بديوان عام المحافظة، للتعرف على آخر استعدادات المحافظة لانطلاق بطولة البحر المتوسط لكرة اليد للناشئين تحت 17 سنة، غدًا الأحد، والتى ستستضيفها المحافظة بمشاركة 12 دولة متوسطية وعربية، وستقام فى الفترة من 17 لـ 24 فبراير الجارى.

ومن المقرر أن يقوم محافظ بورسعيد، ووزير الشباب والرياضة بتفقد مقرات إقامة اللجنة المنظمة والحكام فى بطولة البحر المتوسط بقرية النورس، ثم يتفقدا الصالة المغطاة بكلية التربية الرياضية، ثم يتفقدا مركز شباب الشيخ زايد، وتفقد المدينة الرياضية ببورسعيد وعقد لقاء مع الشباب المتطوعين فى المشاركة فى تنظيم بطولة البحر المتوسط، وتفقد مقر إقامة الفرق المشاركة بالبطولة، ثم يختتم وزير الشباب والرياضة جولته فى بورسعيد بتفقد استاد النادى المصرى البورسعيد، للتعرف على آخر الاستعدادات والتجهيزات التى تتم بملعب المصرى، استعدادًا لاستضافة ملعب النادى المصرى أحدى مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، في نسختها الثانية والثلاثين، والتى سوف تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، بخمس محافظات مصرية تشمل القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس.