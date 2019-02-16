شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على تسريب في خط لأنابيب البترول ببني سويف‬ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سيطرت شركة أنابيب البترول ببني سويف، السبت، على تسريب في خط أنابيب ناقل للسولار من التبين إلى أسيوط تابع للهيئة العامة المصرية للبترول، بالقرب من مزرعة دير الأنبا بولا بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بني سويف المنيا، حيث تم غلق المحابس وسحب المنتج.

وتلقى اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير مباحث المديرية بوقوع تسريب محدود في خط أنابيب ناقل للسولار بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، الذي وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية إلى موقع التسريب.

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وتبين من التحريات الأولية أن تسريبا وقع بخط ناقل للسولار بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام مزرعة تابعة لدير الأنبا بولا يمين الطريق، وظهور بقعة من السولار.

وقال رمضان أحمد عبدالعزيز، مدير إدارة الأمن لفرع شركة أنابيب البترول ببني سويف، إنه فور ظهور التسريب تم التعامل على الفور، وغلق المحابس من غرفة التحكم الرئيسية بالتبين، وسحب المنتج من الخط، وتغطية مكان التسرب بكمية من الرمال.

وأضاف أن التسريب وقع في خط البترول 14 بوصة الواصل من التبين إلى أسيوط، بعمق حوالي مترين ونصف تقريباً، نتيجة تآكل بسيط بمكان اللحام في خط الأنابيب بباطن الأرض بسبب عوامل الطبيعة والصدأ، وتم إصلاح خط الأنابيب بمعرفة الشركة.

تحرر محضر بالواقعة رقم 858 إداري مركز بني سويف، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية للانتقال لمكان الحادث للوقوف على أسبابه.