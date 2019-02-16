مصر | حبس سباك لقتله سائق "توك توك" بدار السلام.. والجاني يتهم "الفلوس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس سباك لقتله سائق "توك توك" بدار السلام.. والجاني يتهم "الفلوس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة النستشار مصطفى بركات، اليوم، حبس سباك 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بقتل سائق توك توك لسرقته بدائرة قسم شرطة دار السلام.

واعترف المتهم أنه استدرج المجني عليه بغرض توصيله إلى مكان الواقعة، ونظرًا لعمله سابقا فى العقار وعلمه بأن الشقة مهجورة منذ سنوات، استقرت فى ذهنه فكرة قتله وتركه داخل الشقة وبالفعل شنقه ووثق قدميه بالحبال وتركه وسرق التوك توك وفر هاربًا،نظرا لحاجته للمال وظروف زواجه.

وكان بلاغ ورد لمأمور قسم شرطة دار السلام يفيد بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية داخل عقار سكنى بكورنيش النيل دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب فى العقد الثانى من العمر، وأن الشقة مهجورة منذ سنوات، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وبتكثيف الإجراءات الأمنية، تم التوصل إلى المتهم وتبين أنه يدعى "م.ا" 29 سنة سباك، وأن الضحية يعمل سائق توك توك يدعى "ا.م" 18 سنة مقيم بالفيوم ويعمل فى القاهرة سائق توك توك، وأن المتهم استدرجه لسرقة التوك توك الخاص به وقتله داخل الشقة المهجورة.

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كما امرت النيابة في وقت سابق بعرض جثه المجني عليه للطب الشرعي وارسال تقرير مفصل عن سبب الوفاه.

بلاغ كاذب بوجود قنبلة بشارع المحولات بمنطقة الهرم

أثارت عبوة هيكلية الذعر بين المواطنين بشارع المحولات بمنطقة الهرم، وبالفحص تبين أنه كرتونة لعب أطفال، ولا يوجد بداخلها أيه متفجرات، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة.

وكان تلقى اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا بالعثور على عبوة هيكلية، بشارع المحولات، بمنطقة الهرم، واشتباه بوجود قنبلة، وعلى الفور انتقل رجال المفرقعات لمكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط البلاغ.

وبالفحص تبين سلبية البلاغ، وأن العبوة الهيكلية عبارة عن ماسورتين وبهما أسلاك كهربائية، ولا يوجد بها أية متفجرات، وتم تمشيط مكان البلاغ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإخطار مدير أمن الجيزة.