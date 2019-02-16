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أخبار مصر | عاجل.. "الأرصاد" تحذر من طقس اليوم: "التقلبات الجوية مستمرة"

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قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن التقلبات الجوية مستمرة اليوم بالساحل الشمالي، مشيرا إلى أن الرياح والأمطار مازالت مستمرة على القاهرة وشمال الصعيد.

وأكد رئيس هيئة الأرصاد الجوية، استمرار السحب على شمال البلاد، والأمطار المصاحبة لها تكون على الوجه البحرى والساحل الشمالي، موضحًا أن الأمطار تكون خفيفة اليوم مقارنة بأمس وكذلك الرياح.

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على باقي الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا.

كما تتكاثرالسحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وسيناء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

- الصحة توجه عدة نصائح للمواطنين بشأن الطقس حفاظا على صحتهم

وحذرت وزارة الصحة المواطنين مع استمرار التقلبات الجوية وسوء أحوال الطقس والذي يكون سببا في ارتفاع نسب الإصابة بأمراض الشتاء، كنزلات البرد والالتهابات الرئوية والأمراض المناعية.

وأكدت وزارة الصحة ضرورة عدم التعرض لتيارات الهواء الباردة بشكل مباشر وتجنب الانتقال المفاجئ من الأجواء الدافئة إلى الباردة والعكس، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على التنفس من خلال الأنف، لأنها تعتبر فلتر للهواء الطبيعي، كما أنه يدخل الهواء للصدر بدرجة حرارة الجسم. 

- "الصحة" تطالب المواطنين بعدم الخروج من المنزل في هذا الموعد

وطالبت الصحة، في تصريحات صحفية، المواطنين بعدم الخروج من المنزل في الأيام التى ينتشر بها العواصف والأتربة إلا لظروف قهرية وعند الحاجة على أن يتم تغطية الأنف وارتداء الملابس الثقيلة.

- الأرصاد الجوية: حالة الطقس في مصر اختلفت كثيرا بسبب التغيرات المناخية

كما قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس في مصر تأثرت كثيرا بسبب التغيرات المناخية التي تحدث حول العالم، مؤكدًا أن هناك عدة ظواهر جوية حدثت في مصر خلال الفترات الأخيرة لم تحدث قبل ذلك، منها ارتفاع درجات الحرارة في فصل الشتاء.

- "الأرصاد": هناك عدة أسباب تجعل المواطن يشعر بدرجات الحرارة

وأشار رئيس التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات صحفية، إلى أن توقيتات بداية الفصول في مصر تغيرت عما كنا نشهده في العقود السابقة، وهناك عدة أسباب تجعل المواطن يشعر بدرجات حرارة وإحساس بحالة الجو غير المعلنة، وأهمها درجة الرطوبة وسرعة الرياح.

- الأرصاد الجوية: عدم استقرار الطقس يرجع إلى تأثر التغيرات المناخية

وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن عدم استقرار الأحوال الجوية يرجع إلى تأثر التغيرات المناخية التي أثرت على العالم كله، مناشدًا المواطنين بعدم تخفيف ملابسهم، ونصح أصحاب أمراض الجهاز التنفسي بالابتعاد عن الأتربة ومراجعة طبيبهم أولًا بأول.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 10 19 

شبين الكوم 10 19

طنطا 09 18 

دمنهور 09 17 

الإسكندرية 09 17 

بلطيم 10 17 

مطروح 10 16 

السلوم 04 15 

سيوة 09 18 

بورسعيد 10 17 

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دمياط 10 17 

الزقازيق 09 18

الإسماعيلية 08 19 

السويس 10 18 

العريش 09 18 

رفح 08 17 

رأس سدر 13 18 

نخل 05 15 

نويبع 13 18 

طابا 12 16 

كاترين 00 10 

الطور 11 18 

شرم الشيخ 12 21 

الغردقة 13 22 

مرسى علم 13 20 

الفيوم 08 19 

بني سويف 08 19 

المنيا 09 19 

أسيوط 08 19 

سوهاج 08 19 

قنا 09 20 

الأقصر 08 20 

أسوان 11 21

أبوسمبل 07 20

الوادي الجديد 09 19 

شلاتين 14 22 

أبو رماد 18 21 

رأس حدربة 18 21 

حلايب 16 21

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