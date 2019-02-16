انت الان تتابع شكري: مصر تواصل جهودها في حفظ وبناء السلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
سامح شكري وزير الخارجية
قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر تواصل جهودها الإقليمية والدولية في مجال حفظ وبناء السلام، بغية الوصول إلى الهدف الأشمل وهو استدامة السلام على الصعيد العالمي بما يتسق مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، بأن شكري شدد على حرص الدولة على توفير عوامل النجاح عملياتيا واستراتيجيا لعمليات حفظ السلام الأممية، وكيفية تطوير أدائها وتقييمه من منظور شامل ومتكامل، مضيفا أن اللقاء تناول سبل دعم وتعزيز فاعلية العمليات الأممية لحفظ السلام.
جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الجمعة، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المعني بعمليات حفظ السلام جون بيير لاكروا، على هامش فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن.وأشار حافظ إلى أن وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، حرص على توجيه الشكر للحكومة على المساهمة المصرية المتواصلة في عمليات حفظ السلام، ودورها في تطوير أطرها
جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الجمعة، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المعني بعمليات حفظ السلام جون بيير لاكروا، على هامش فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن.
وأشار حافظ إلى أن وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، حرص على توجيه الشكر للحكومة على المساهمة المصرية المتواصلة في عمليات حفظ السلام، ودورها في تطوير أطرها المفاهيمية، والمساندة المصرية في إطار مبادرة (Action for Peace)، موضحا أن تلك المبادرة تحتاج إلى مزيد من الدعم من قبل أعضاء الأمم المتحدة من أجل الوصول إلى نتائج أكثر حرفية وفعالية لأداء قوات حفظ السلام.
وأوضح أن اللقاء تركز على تطورات الأوضاع في مالي والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وإفريقيا الوسطى، إذ أشاد السكرتير بما قامت به مصر من جهد نحو هدف تحقيق الاستقرار في مالي.
كانت هذه تفاصيل خبر شكري: مصر تواصل جهودها في حفظ وبناء السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.