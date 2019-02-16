انت الان تتابع شكري: مصر تواصل جهودها في حفظ وبناء السلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

سامح شكري وزير الخارجية

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر تواصل جهودها الإقليمية والدولية في مجال حفظ وبناء السلام، بغية الوصول إلى الهدف الأشمل وهو استدامة السلام على الصعيد العالمي بما يتسق مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، بأن شكري شدد على حرص الدولة على توفير عوامل النجاح عملياتيا واستراتيجيا لعمليات حفظ السلام الأممية، وكيفية تطوير أدائها وتقييمه من منظور شامل ومتكامل، مضيفا أن اللقاء تناول سبل دعم وتعزيز فاعلية العمليات الأممية لحفظ السلام.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الجمعة، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المعني بعمليات حفظ السلام جون بيير لاكروا، على هامش فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن.وأشار حافظ إلى أن وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، حرص على توجيه الشكر للحكومة على المساهمة المصرية المتواصلة في عمليات حفظ السلام، ودورها في تطوير أطرها

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