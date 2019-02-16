انت الان تتابع الثلاثاء.. القمر العملاق يطل على الأرض للمرة الثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القمر العملاق

للمرة الثانية على التوالي وخلال شهر واحد، عند اكتمال بدر شهر جمادى الآخر للعام الهجري الجاري (1440)، يوم الثلاثاء المقبل، في الساعة الخامسة و54 دقيقة مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، سيطل على كوكب الأرض "القمر العملاق"، أو "السوبر مون" والمعروف باسم "القمر الثلجي"، وتتزين السماء بالقمر وهو في أقرب نقطة له من الأرض، فيبدو في حجم ظاهرى أكبر وإضاءة أكثر، ويمكن للمصريين وسكان دول المنطقة العربية وغيرهم التمتع بمشاهدة القمر في هذه الحالة التي تحدث عندما تكون الأرض والشمس والقمر في حالة اقتران كوكبي كامل، فيكون القمر مقابلا للأرض كالشمس.

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والقمر العملاق الذي يطل على الأرض يوم الثلاثاء، هو الثانى بعد "السوبر مون" الذي حدث يوم 21 يناير الماضي، عند اكتمال بدر قمر شهر جمادي الأولى الماضي، ووصف "القمر العملاق" يطلق على القمر سواء كان في المحاق أو البدر المكتمل عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362.146 كيلومتر.وهذا الوصف أصبح