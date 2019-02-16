دواوين الوزارات.. "التضامن" تبدأ اختبارات مشرفى حج الجمعيات الأهلية اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وزارة الصحة:

وزارة الصحة: الصحة: توفير 20 صنفا دوائيا جديدا لعلاج الأورام بحلول 2020 غدا.. بدء حملات لفحص أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة بمدارس الجيزة وزارة التربية والتعليم:

وزارة التربية والتعليم: "التعليم" تغلق اليوم باب التقديم إلكترونيًا بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين المديريات تتسلم الأعداد المطلوبة من التابلت.. التعليم: انتهاء توزيع الجهاز على المحافظات.. والمدارس تواصل تسليمه لطلاب أولى ثانوى بشكل مستمر.. وتؤكد: قبل نهاية الشهر يكون الطلاب مستعدون للامتحان الإلكترونى وزارة التضامن:

وزارة التضامن: غادة والى: الحكومة تعمل على بناء الإنسان وتوفير فرص عمل للشباب فيديو معلوماتى.. 8 معلومات عن برنامج التضامن لإنشاء حضانات منزلية "التضامن" تبدأ اختبارات اختيار مشرفى حج الجمعيات الأهلية اليوم وزارة التموين:

وزارة التموين: "تعالى عندنا وخد السمك مشوى".. التموين تطرح 25 طن أسماك يوميا خلال أعياد شم النسيم.. زيادة قوافل سوق اليوم الواحد بالجيزة.. وإتاحة الطهى بفروع المصرية لتسويق الأسماك.. وحماية المستهلك يحذر من منتجات الأرصفة Advertisements وزارة النقل:

وزارة النقل: غدا.. وزير النقل يزور ميناء دمياط لتفقد عدد من المشروعات وزارة الزراعة:

وزارة الزراعة: "الزراعة" تضع إجراءات مشددة لزيادة الصادرات والتصدى للشركات المخالفة "الزراعة" نشر لجان متخصصة بالغيطان لمواجهة التقلبات الجوية وهبوب الرياح تفاديا لتأثر إنتاجية المحاصيل الشتوية.. حملات مرورية على الخضر والفاكهة لرصد أى حالات مرضية للنبات.. وغرف مركزية لتلقى الشكاوى وزارة التعليم العالى:

وزارة التعليم العالى: رئيس جامعة القاهرة يعلن: وزارة التعليم الإماراتية تطلب خريجى كلياتنا قريبا التعليم العالى تعلن عن تمويل 2401 منحة فردية و98 للماجستير مع الاتحاد الأوروبى وزارة الإسكان:

وزارة الإسكان: طرح 2184 وحدة سكنية بمشروع "JANNA" بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد رئيس الوزراء يبحث مع مسئولى "الإسكان" تنفيذ تكليفات السيسى بشأن قوانين التطوير العقارى.. مدبولى: القانون يضع ضوابط ممارسة المهنة وحمايتها.. ويؤكد على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الخارجية وزارة القوى العاملة:

وزارة القوى العاملة: القوى العاملة: مبادرة "إعرف واحمى نفسك" تصل البحر الأحمر القوى العاملة تتابع أحوال المصريين المرضى فى الرياض

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