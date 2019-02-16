القائم بأعمال سفير أمريكا:حجم التجارة بين واشنطن والقاهرة 6.9 مليار دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة بالقاهرة توم جولدبرجر أن إجمالي حجم التجارة بين الولايات المتحدة ومصر ارتفع إلى 6.9 مليار دولار خلال الأشهر الإحدى عشر الأولي من العام الماضي (2018)، بزيادة قدرها 34% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.
وأضاف جولدبرجر - في تدوينة اليوم الجمعة عبر حسابه على تويتر، أن قيمة الصادرات الأمريكية إلى مصر بلغت 4. 6 مليار دولار.
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