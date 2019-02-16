شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة "بى إم دبليو" لصناعة السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الجمعة، بمقر إقامته بمدينة ميونيخ، "هارالد كروجر"، رئيس مجلس إدارة شركة بى إم دبليو لصناعة السيارات. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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