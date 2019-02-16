شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان يحدد شروط ضم الصحفيين الإلكترونيين لعضوية النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى ضياء رشوان، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، إن عضوية نقابة الصحفيين تقتصر على العاملين فى الصحف المطبوعة والمجلات والدوريات المطبوعة وفق قانون النقابة.

وتابع رشوان، خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك أزمة مالية فى الصحافة المطبوعة وأزمة فى التوزيع.

وكشف الكاتب الصحفى ضياء رشوان، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، أن العاملين فى البوابات الإلكترونية التابعة للصحف الورقية يتم منحهم عضوية النقابة.

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وقدم الكاتب الصحفى ضياء رشوان حلا لأزمة عدم قيد الصحفيين الإلكترونيين فى نقابة الصحفيين عن طريق وجود مادة فى الدستور تتحدث عن وجود الصحافة الإلكترونية، وبذلك يسمح لهم إنشاء نقابة خاصة بهم وبالفعل هناك نقابة للصحافة الإلكترونية تحت التأسيس، أما الحل الثانى هو الانتظار حتى يتم تعديل قانون نقابة الصحفيين والذى يتم عبر الجمعية العمومية.