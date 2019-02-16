شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تؤكد انتهاء المدة المحددة للتسجيل إلكترونيا فى مسابقة العقود المؤقتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت ظهر اليوم الجمعة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب التقدم لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين بعد انتهاء المدة المحددة للتسجيل إلكترونيا للتقدم على مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين لسد العجز فى المدارس الحكومية. ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل المسابقة والمتقدمين والإعداد المطلوبة خلال الأيام المقبلة فى مؤتمر صحفى. Advertisements وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، 7 فبراير الجارى عن إطلاق مسابقة للتعاقد لشغل وظائف التعليم لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسي للعام الحالي 2018/2019 في ضوء احتياج الإدارات التعليمية.

IMG-20190215-WA0020-1

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعليم تؤكد انتهاء المدة المحددة للتسجيل إلكترونيا فى مسابقة العقود المؤقتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.