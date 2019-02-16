شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة سعد الحريري بأغلبية 111 نائبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح مجلس النواب اللبناني، في جلسته المنعقدة مساء اليوم الجمعة، الثقة النيابية لحكومة رئيس الوزراء سعد الحريري، بأغلبية 111 صوتا من أصل 117 نائبا حضروا جلسة التصويت وأدلوا بأصواتهم، في حين رفض 6 نواب منح الثقة للحكومة.

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