شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: نتطلع للتعاون مع إستونيا فى تكنولوجيا الشحن البحرى والخدمات اللوجيستية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحرص على تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية مع جمهورية إستونيا، على مختلف الأصعدة، واستمرار التنسيق والتشاور بين البلدين فيما يخص الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسى، اليوم الجمعة، بمقر إقامته بمدينة ميونيخ، "كيرستى كاليوليد" رئيسة​ جمهورية إستونيا.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن رئيسة إستونيا أكدت حرص بلادها على دفع أوجه التعاون المشترك مع مصر، خاصة فى ظل المكانة المهمة التى تحظى بها مصر فى منطقتي الشرق الأوسط والمتوسط، وفى القارة الأفريقية خاصة في ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي.

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وأضاف المتحدث الرسمي ، أن اللقاء شهد استعراض عدد من الملفات ذات الصلة بالتعاون المشترك، حيث أعرب الرئيس ، عن ترحيبه بنشاط عدد من الشركات الإستونية فى مصر، والتى تعمل في مجال الحوكمة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، والتطلع لتكثيف التعاون خاصة فى المجالات التى تمتلك فيها إستونيا خبرات متميزة مثل تكنولوجيا النقل والشحن البحري والخدمات اللوجيستية.

وأشار الرئيس ، إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التى تتيحها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن التعاون فى مجالي إنتاج الطاقة من النفايات واستخراج البترول الصخرى، والتى تعد فيهما إستونيا من الدول الرائدة على مستوى العالم.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتحديات التي تواجه الدول الأفريقية والأوروبية، وعلى رأسها ظاهرتى الهجرة غير الشرعية والإرهاب، والتي تفرض التنسيق والعمل بين الجانبين للتوصل إلى حلول فعالة لتلك التحديات من خلال رؤية مشتركة.