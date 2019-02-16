شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء لإعلان تفاصيل حملة الكشف والعلاج المبكر لطلبة المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد غدا السبت، مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، لوزيرى الصحة والتربية والتعليم، بشأن انطلاق حملة الكشف والعلاج المبكر لطلبة المدارس من أمراض السمنة والانيميا والتقزم، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت يوم الخميس الماضي، انطلاق الحملة القومية للكشف عن التقزم والسمنة والأنيميا ، بين أطفال المدارس من 6 سنوات وحتى 15 عاما، على أن يتم إحالة التلاميذ المصابين بهذه الأمراض إلى اللجان الطبية بالتأمين الصحى للعلاج مجانا دون أى تحمل.

وأوضحت الصحة ، أن الحملة ستتم على 3 مراحل وستشمل المدارس الحكومية والخاصة ، عبر لجان طبية متخصصة، مشيرة إلى أن اجراءات الفحص للتلاميذ تتم بشكل سرى وأى إصابات بالتلاميذ تتعلق بأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم سيتم إخطار ولى الأمر وإدارة المدرسة لبدء العلاج.