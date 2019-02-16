‎وزير الأوقاف ومحافظ القليوبية ‎يفتتحان المسجد الكبير بالخصوص

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم السبت الساعة التاسعة والنصف صباحا المسجد الكبير بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية. Advertisements قالت وزارة الأوقاف، فى بيان لها، فى إطار خطة وزارة الأوقاف في إعمار بيوت الله، وثمرة للتعاون بين وزارة الأوقاف ومحافظة القليوبية.

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