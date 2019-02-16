نائب وزير التعليم : من يرد أن يحلق بسماء العلم فليأخذ جولة في بنك المعرفة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لشئون المعلمين، إن بنك المعرفة المصرى مشروع قومى تحت رعاية الرئيس السيسى مباشرة وموجه لجميع المصريين بمختلف أعمارهم وتخصصاتهم ووزارة التربية والتعليم إحدى تلك الجهات والتى خصص لها منصة خاصة لتعظيم الاستفادة منه وتوجيه لطلاب مصر بمختلف مراحل الدراسة.
وتابع نائب وزير التربية والتعليم فى تصريحات له: يتم تحديثه باستمرار بأحدث المجلدات والكتب العلمية وندعمه ليتناسب مع جميع المصريين ومنهم ذوى القدرات الخاصة ومن يريد أن يبحر فى سماء المعرفة الموثقة من مصادر عالمية فليأخذ جولة فى البنك وسيجد الكثير والمثير من المعلومات التى كان من الصعب الوصول اليها.
وأوضح أنه فيما يخص المنصة التعليمية التى تشرف عليها وزارة التربية والتعليم فهى تحدث يوميا وفق الحاجة وفلسفة البنك ويدعم امكانياته لخدمة المصريين بالمجان.
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