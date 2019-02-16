شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد وتطهير البلاعات لاحتواء مياه الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء إبراهيم عوض المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة، إنه فى ضوء عدم استقرار الحالة الجوية كلف محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، جميع نواب المحافظ ورؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد وتطهير البلاعات ومراجعة طلمبات الصرف والرفع الخاصة، بالأنفاق والتنسيق مع الصرف الصحى لتطبيق خطة انتشار الشفاطات بأماكن التمركزات طبقا للخطة الموضوعة.

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وأضاف لـ"الخليج 365"، أن المحافظ وجه بانتشار عمال هيئة النظافة للمعاونة وفتح البلاعات لتصريف المياه ورفع جميع تراكمات المياه وتفعيل غرف العمليات على مدار ٢٤ ساعة للتنسيق مع غرفة عمليات المرور اول بأول لرفع أى تراكمات والتواجد الميدانى لرؤساء الأحياء.