شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التعليم والصحة يطلقان حملة الكشف عن أمراض السمنة والتقزم فى المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق غد السبت وزارتا التربية والتعليم والصحة ، فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء ، حملة الكشف المبكر لطلبة المدارس عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت عن إنطلاق الحملة على ثلاث مراحل على طلاب المدارس الابتدائية، وتأتي الحملة في ضوء الجهود المشتركة بين وزارتي التربية والتعليم ‏والتعليم الفني والصحة والسكان، وانطلاقاً من كون الصحة العامة هي أحد مكونات التنمية في المجتمع ‏المصري.

وانتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من وضع مخطط زمني لحملة المسح الطبي الشامل بحيث تبدأ الحملة من شهر فبراير الجاري وحتي شهر إبريل المقبل، على جميع طلاب المدارس ‏الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية، من خلال برنامج زمني يتم على ثلاث مراحل على النحو التالي:‏

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المرحلة الأولى: خلال شهر فبراير، وتشمل المحافظات الآتية: (الفيوم- دمياط ‏‏–أسيوط- مطروح –‏بورسعيد- جنوب سيناء-القليوبية- البحيرة -الإسكندرية - ‏الجيزة) .

المرحلة الثانية: خلال شهر مارس وتشمل المحافظات الآتية: (القاهرة – السويس- ‏الإسماعيلية- ‏كفر الشيخ – المنوفية – بني سويف – سوهاج – شمال سيناء- البحر ‏الأحمر – أسوان – الأقصر) .

المرحلة الثالثة: في نهاية شهر مارس وخلال شهر أبريل وتشمل المحافظات الآتية: ‏‏(الدقهلية- ‏الشرقية – الغربية- قنا – المنيا – الوادي الجديد).