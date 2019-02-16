شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: هنا ميونيخ.. الرئيس يلقى كلمة أمام مؤتمر الأمن حول القضايا السياسية ومكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى اللصفحة الأولى تحت عنوان، "متى تنتج المعارضة النموذج الصالح؟".. وفيه: السياسة لا تحب أصحاب النزوات.. رموز «يناير » هللوا للتسريبات وتبادلوا الفضائح.. فلماذا لم يحترموا شعاراتهم؟.. الفضائح الأخلاقية والمال الحرام أطاحت بمئات السياسيين حول العالم.. والتفاصيل الكاملة فى الصفحة الخامسة من العدد المطبوع.

وتقرأ أيضا، هنا ميونيخ.. الرئيس يلقى كلمة اليوم أمام مؤتمر الأمن حول القضايا السياسية ومكافحة الإرهاب، وفيه: فرص الاستثمار فى مصر على «طاولة » الشركات الألمانية.. السيسى يستعرض إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصادى أمام شركات عالمية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.. الرئيس يؤكد ثوابت السياسة الخارجية فى الحفاظ على كيان الدولة الوطنية وترسيخ تماسك المؤسسات، والتفاصيل فى الصفحة الثالثة من النسخة الورقية.





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