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محافظ القاهرة يتفقد شوارع العاصمة للاطمئنان على استعدادات مواجهة الأمطار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عدد من شوارع العاصمة، للاطمئنان على استعدادات المحافظة لمياه الأمطار وتقلبات الطقس، يرافقه المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة. 

 

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وكلف اللواء خالد عبد العال، جميع نواب المحافظ ورؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد وتطهير البلاعات ومراجعة طلمبات الصرف والرفع الخاصة بالأنفاق والتنسيق مع الصرف الصحى لتطبيق خطة انتشار الشفاطات بأماكن التمركزات طبقا للخطة الموضوعة.

 

كما وجه بانتشار عمال هيئة النظافة للمعاونة وفتح البلاعات لتصريف المياه ورفع جميع تراكمات المياه وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة للتنسيق مع غرفة عمليات المرور اول بأول لرفع أى تراكمات والتواجد الميدانى لرؤساء الأحياء.

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