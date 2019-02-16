بالفيديو.. لحظة السطو المسلح على محل مجوهرات بحدائق الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لتحديد هوية مرتكبي حادث السطو على محل مجوهرات بشارع الجيش في منطقة حدائق الأهرام، مساء الجمعة.

وتداولت صفحات مهتمة بأخبار منطقة حدائق الأهرام مقطع فيديو -لا يتجاوز الدقيقة و29 ثانية- يرصد لحظة هجوم 4 ملثمين على المحل الواقع في البوابة الرابعة، ومحاولة أحد الأشخاص مقاومة الجناة ليتلقى طلق ناري سقط على إثره بالأرض.

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وجاء في المقطع أن المتهمين استولوا على كميات كبيرة من المشغولات الذهبية المعروضة داخل المحل ووضعوها داخل "شوال"، وفروا هاربين عقب ارتكاب الحادث.

وأسرع عدد من الأهالي بنقل المصاب إلى مستشفى دار الفؤاد، إذ يخضع للعلاج داخل غرفة العناية المركزة، في الوقت الذي أكد مصدر أمني مطلع على التحقيقات استقرار حالته الصحية.

وشكل اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالجيزة يترأسه نائب المدير اللواء محمد الألفي وبمشاركة العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع الغرب وبمشاركة ضباط مباحث الهرم بقيادة المقدم محمد الصغير ومعاونيه الرائد فريد معاذ والنقيبين مصطفى لاشين ومحمد سعودي.