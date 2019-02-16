شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي تشهد افتتاح الملتقى الثالث لفنون ذوي الاحتياجات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورانيا المشاط، وزيرة السياحة، ونبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، ومايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة- الملتقى الثالث لفنون ذوي القدرات الخاصة والذي يعقد في الفترة من ١٥- ٢٢ فبراير الجاري، بمشاركة 36 دولية عربية وإفريقية وأوروبية وآسيوية.

وشهد حفل الافتتاح تكريم عدد من الشخصيات المصرية والعربية والعالمية لدورهم الإيجابي لخدمة ذوي الإعاقة أو كأفراد من ذوي الإعاقة حققوا نجاحات مبهرة.

الشخصيات التي تم تكريمها هي مازن حمزة أول مصري يتسلق الجبال، وعم جرجس من مصر ممثلا عن عالم سمسم لدمج شخصيات من ذوي الإعاقة في المسلسل، والمطربة منية البجاوي من تونس عن مشوارها الناجح كفنانة من ذوي الإعاقة، وشين بايلان من الصين عن مشوارها الناجح كفنانة من ذوي الإعاقة، ومريم عثمان لدورها الرائد في مجال العمل الإنساني والخيري والمدير العام لمؤسسة راشد لأصحاب الهمم، والشاعر شوقي حجاب عن أعماله لذوي القدرات الخاصة «سكر وبنجر».

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وخلال حفل الافتتاح قدمت الفنانة يسرا عرضا غنائيا بصحبة أبناء من ذوي الإعاقة من تأليف الشاعر أمير طعيمة.

كما تم خلال حفل الافتتاح تقديم لجان التحكيم الخاصة بالملتقى وهي كالآتي:

- لجنة إبداعات أولادنا في الفنون التشكيلية والحرف اليدوية

- لجنة إبداعات أولادنا في الاستعراض والموسيقى والغناء

- لجنة إبداعات أولادنا في الأفلام والمسرح والشعر.

وشهد الحفل حضور العديد من الشخصيات العامة كالفنان هاني رمزي وأمير طعيمة والإعلامي مصطفى شردي والفنان محمد أبوداوود.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي الاهتمام البالغ الذي توليه وزارة الشباب والرياضة بذوى القدرات والهمم، والعمل على إشراكهم في مختلف الأنشطة الاجتماعية والفنية والثقافية والرياضية في المنشآت الشبابية والرياضية بجميع محافظات الجمهورية، لافتاً إلى مكتب ذوى القدرات والهمم بالوزارة الذي يطلق مجموعة من البرامج والمشروعات منفذة خصيصاً لذوي القدرات والهمم على مدار العام بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأشاد بدور وعزيمة ذوي القدرات والهمم داخل المجتمع، وقدرتهم على تحقيق التفوق الملحوظ في مختلف المجالات، ومنها المجال الرياضي، لافتا إلى تحقيقهم نتائج وإنجازات مبهرة على صعيد الفوز بالمراكز الأولى في جميع البطولات الدولية التي يشاركون بها.

وزراء ومثقفون في افتتاح ملتقى «أولادنا» لفنون ذوي القدرات الخاصة

وزراء ومثقفون في افتتاح ملتقى «أولادنا» لفنون ذوي القدرات الخاصة

وزراء ومثقفون في افتتاح ملتقى «أولادنا» لفنون ذوي القدرات الخاصة

وزراء ومثقفون في افتتاح ملتقى «أولادنا» لفنون ذوي القدرات الخاصة