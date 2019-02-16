محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
عثرت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الجمعة، على عبوة هيكلية داخل مشتل بشارع المحولات تابع لمحافظة الجيزة.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جسم غريب يشتبه في كونه عبوة ناسفة داخل مشتل بشارع المحولات.
وانتقل خبراء المفرفعات إلى محل البلاغ، وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا، وتبين بالفحص أن الجسم عبارة عن ماسورتين من الكارتون "ملفوفة" بلاصق ويخرج منها أسلاك كهرباء.
وتم التعامل مع الجسمين بواسطة مدفع المياه، وتبين أنهما لا يحويان أي مواد متفجرة وأن بداخلهما كمية من التراب، وتم عمل مسح كامل للمنطقة دون العثور على أي أجسام غريبة أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر "ماسورتين كرتون داخلهما تراب".. تفكيك عبوة هيكلية بشارع المحولات في الجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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