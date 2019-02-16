دار الأوبرا المصرية تستضيف فرقة الباليه الملكي الوطني الجورجية



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ: تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، فرقة الباليه الملكي الوطني الجورجية لتقديم العرض الفني (نيران جورجيا) في 3 حفلات بالقاهرة والإسكندرية تقام في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" ومساء يومي الأربعاء والخميس المقبلين على المسرح الكبير بالأوبرا.

وتضم فرقة الباليه الملكي الوطني الجورجية ، نحو 50 عارضا محترفا .

جدير بالذكر أن فرقة الباليه الملكي الوطني بجورجيا تحت قيادة جيلا بوتسخيشفلي ومايا كيكنادس قدمت عروضا على أشهر المسارح العالمية في 80 دولة على مدار 30 عاما وشهدها أكثر من 40 مليون مشاهد.

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