مصر | النيابة تصدر قرارها بشأن المتهمين بقتل صاحب الجثة المجهولة بكرداسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تصدر قرارها بشأن المتهمين بقتل صاحب الجثة المجهولة بكرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين بقتل موظف في مجال التسويق الإلكتروني، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما صرحت بدفن جثة المجني عليه بعد ورود تقرير الطب الشرعي حول سبب وفاته.

نجح رجال مباحث مركز شرطة كرداسة في القبض على المتهم الهارب في قتل موظف في مجال التسويق الإلكتروني، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وكشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل جديدة حول واقعة العثور على جثة موظف بمركز كرداسة، وتبين أنه في وقت مزامن لوقت العثور على جثة مجهولة بالزراعات، وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة كرداسة مفادها استقلال شخص يدعي سلامة ومقيم بدائرة المركز، سيارة ملاكي يشتبه في أنها مسروقة.

وأوضحت التحقيقات، أنه بالقبض عليه ومناقشته قرر أن السيارة مسروقة من شخص يدعي وحيد، قام باستدراجه لمنطقة الزراعات لبيع هيروين له، ثم قتله بالإشتراك مع شخص آخر شهرته محمد مزيكا، وأدلي بأوصاف صاحب السيارة، وتبين مطابقتها لصاحب الجثة المجهولة المعثور عليها.

كانت نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في كشف غموض العثور على جثة مجهولة، بمركز كرداسة، وتبين أنها لموظف في مجال التسويق الإلكتروني، وتمكنت قوة أمنية من القبض على أحد المتهمين بقتله، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بتلقي المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة مجهولة بالطريق الأبيض بناحية برك الخيام بدائرة المركز موثوقة اليدين من الخلف وبها جروح وكدمات متفرقة والعثور بطيات ملابسه على لفافة لمخدري الهيروين والحشيش وما تبين من خلال الفحص أنه يُدعى "وحيد.ح.م"، 57 سنة، ومُقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة.

وبتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، توصلت جهود فريق البحث المُشكل عن تحديد مرتكبى الواقعة كلٍ من: "سلامة م. س"، 22 سنة، ومُقيم بكرداسة، وآخر شهرته محمد مزيكا مُقيم بكرداسة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة شمال أكتوبر، من ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر باشتراكه والمتهم الثاني في استدراج المجني عليه لبيع مخدر الهيروين له وحال محاولته سرقة هاتفه المحمول ومقاومة المجني عليه له قام المتهم الثاني بالتعدي عليه أكثر من مرة بمقبض مسدس صوت كان بحوزته على رأسه فأودى بحياته ثم قاما بإيثاقه والتخلص من جثته بمكان العثور والاستيلاء على سيارته الملاكي التي كان يستقلها وهاتفه المحمول وهربا وتم بإرشاده ضبط السيارة والهاتف.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.