مصر | التصريح بدفن جثة طالب لقى مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع بالشيخ زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التصريح بدفن جثة طالب لقى مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع بالشيخ زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت النيابة العامة بدفن جثة طالب، لقى مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع، بعد ورود تقرير الطب الشرعي بعدم وجود شبهة جنائية في وفاته.

وكشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل انتحار طالب، بإلقاء نفسه من الطابق الرابع، من أحد العقارات، بمنطقة الشيخ زايد، وتبين أنه عمره 21 سنة، طالب بأحد المعاهد الخاصة بمنطقة شبرامنت، وكان على علاقة عاطفية بشقيقة صديقه "الأنتيم"، التي تصغرهما في السن وتدرس معهما بالمعهد ذاته.

وأوضحت التحقيقات أن المتوفي أقدم على الانتحار، لمروره بأزمة نفسية، بسبب اكتشاف صديقه علاقته العاطفية بشقيقته، ومعاتبته له، وتهديده بإنهاء صداقتهما، ما دفعه لإلقاء نفسه من الطابق الرابع، حتي سقط جثة هامدة.

كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بتلقى العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الشيخ زايد ثان بلاغا مفاده انتحار أحد الأشخاص بإلقاء نفسه من الطابق الرابع، بأحد العقارات بدائرة القسم، ووفاته متأثرا بإصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة الرائد أحمد صبري رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد ثان، والرائد محمد المسلمي معاون مباحث القسم، وتبين أن الشاب المنتحر طالب بأحد المعاهد الخاصة بمنطقة شبرامنت، كان يرتبط بعلاقة عاطفية بشقيقة صديقه المقرب منه "الأنتيم"، إلا أن صديقه اكتشف علاقتهما، وعاتبه وأخبره بانتهاء صداقتهما، ما دفعه للانتحار، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

سقوط المتهمين بضرب وسرقة مستشار بالعجوزة.. "تمارا" كلمة السر

تمكن رجال مباحث قسم شرطة العجوزة من القبض على المتهمين بالتعدي على مستشار وسرقته، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، مفاده بتلقى رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بلاغًا من "مصطفي.ك. ر.سن"، 90 سنة، مستشار بالمعاش مصاب باشتباة كسر بالجمجمة وجرح بالجبهة بسرقة محتويات مسكنه، بالعقار رقم 8 ميدان لبنان، دائرة قسم العجوزة، واتهامه لخدمة طرفة وشخص مجهول صحبتها بالتعدي علية بمفك محدثين إصابته وتوثيقه، بإيشارب حريمي واستيلائهما علي مبلغ 17 الف جنية، جهاز لاب توب، تابلت، هاتف محمول وفرارهما هاربان.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم مجدي موسي وكيل فرقة وسط الجيزة، وبالفحص والمعاينة تبين ان وراء ارتكاب الواقعة كلا من "ياسمين ا ع ا" وشهرتها تمارا، 18 سنة، حاصلة علي ثانوية عامة ومقيمة بدائرة مركز كرداسة، واصل اقامتها قرية القصاصين بسنورس محافظة الفيوم، "احمد ع ا ح"، 44 سنة، عاطل ومقيم بذات العنوان السابق اتهامه في قضيتين ( اتلاف، سرقة ) اخرهما جنحح قسم اول مدينة نصر سرقة.

ومن خلال إجراءات التحريات وجمع المعلومات بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمان بأحد الأكمنة المعدة لهما وبحوزتهما مبلغ خمسة آلاف ومائتان وخمسة وثمانون جنيها، جهاز لاب توب ماركة ديل، تابلت، هاتف محمول ماركة سامسونج، خاصين بالمبلغ و4 هواتف محمول ماركات مختلفة حديثة الشراء.

وبمواجهتها اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقررا أن المضبوطات خاصة بالمجني عليه، وأن الهواتف المحمولة المشار إليها قاما بشرائهما من متحصلات السرقة وإنفاقهما باقي المبلغ في سداد ديونهما وبعرض المتهمان والمضبوطات علي المجني عليه تعرف عليها، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.