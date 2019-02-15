مصر | بلاغ كاذب بوجود قنبلة بشارع المحولات بمنطقة الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ كاذب بوجود قنبلة بشارع المحولات بمنطقة الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثارت عبوة هيكلية الذعر بين المواطنين بشارع المحولات بمنطقة الهرم، وبالفحص تبين أنها كرتونة لعب أطفال، ولا يوجد بداخلها أي متفجرات، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.

وكان تلقى اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا بالعثور على عبوة هيكلية، بشارع المحولات، بمنطقة الهرم، واشتباه بوجود قنبلة، وعلى الفور انتقل رجال المفرقعات لمكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط البلاغ.

وبالفحص تبين سلبية البلاغ، وأن العبوة الهيكلية عبارة عن ماسورتين وبهما أسلاك كهربائية، ولا يوجد بها أي متفجرات، وتم تمشيط مكان البلاغ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإخطار مدير أمن الجيزة.

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