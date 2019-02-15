شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي ونظيره الأوكراني يعلنان إطلاق تعاون ثنائي بين البلدين في كل المجالات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الجمعة، بمقر إقامته بمدينة ميونيخ، بيترو بورشنكو، رئيس جمهورية أوكرانيا.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالرئيس الأوكراني، مشيراً إلى ما تشهده العلاقات المصرية الأوكرانية من تطور خلال الفترة الأخيرة، وما شهده التعاون بين الجانبين من تقدم في عدد من المجالات، منها السياحة عقب تشغيل الخطوط الجوية الأوكرانية لخط طيران مباشر بين القاهرة وكييف، وكذلك في مجال التجارة حيث تمثل مصر الشريك التجاري الأول لأوكرانيا في إفريقيا والشرق الأوسط، معرباً عن انفتاح مصر نحو استكشاف المزيد من مجالات التعاون التي تمثل أولوية للبلدين.
من جانبه أعرب الرئيس الأوكراني عن تقديره للقاء الرئيس، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع مصر والتنسيق معها بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة فى ظل دور مصر المركزى فى محيطها الإقليمي، سواء فى منطقة الشرق الأوسط أو القارة الأفريقية أو منطقة المتوسط.
وذكر السفير بسام راضى أن اللقاء بين الرئيسين أكد علي إطلاق تعاون ثنائي بين البلدين في شتي المجالات في المرحلة المقبلة.
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