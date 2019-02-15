شكرا لقرائتكم خبر عن الصقيع يضرب المحافظات.. وأمطار وتكدس مرورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضربت موجة من الطقس السيئ المحافظات، الجمعة، وشهد عدد منها سقوط أمطار غزيرة، كما شهدت محافظات أخرى هبوب رياح محملة بالأتربة، فيما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على باقى الأنحاء نهاراً، شديد البرودة ليلاً، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وسيناء.

فى الإسكندرية، تعرضت المدينة الساحلية، أمس، لهطول أمطار متوسطة وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، وصل إلى حد الصقيع فى بعض المناطق، ودفعت شركة المياه والصرف الصحى وأحياء المحافظة بـ93 سيارة كسح لشفط مياه الأمطار من أماكن التجمعات.

وأعلن رضا الغندور، المتحدث الرسمى لهيئة ميناء الإسكندرية، استمرار غلق بوغازى ميناءى الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية بسبب سوء الأحوال الجوية، لليوم الثانى على التوالى.

وفى الشرقية، شهدت قرى ومدن المحافظة انخفاضًا شديدًا فى درجات الحرارة، صاحبه رياح محملة بالأتربة، كما شهدت البحيرة سقوط أمطار على مراكزها، وتوقفت حركة الصيد فى البحر المتوسط ببوغاز رشيد وميناء الصيد بإدكو، وشهدت القليوبية انخفاضاً فى درجات الحرارة مع رياح شديدة محملة بالأتربة.

وفى الجيزة، تسببت الأمطار فى حدوث اختناقات مرورية بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الطريق الدائرى، وبطء الحركة على طريقى المحور و«القاهرة- الإسكندرية» الصحراوى.

وفى شمال سيناء، قام معهد بحوث الموارد المائية بتركيب أحدث جهاز لقياس مناسيب السيول فى وادى الجديرات بمنطقة القسيمة بوسط سيناء، ويعمل الجهاز بالطاقة الشمسية، وعند سريان مياه السيل بالوادى تقوم العدسة الموجودة بالجهاز بتصوير سرعة وكمية المياه عن طريق معادلة خاصة، ويتم سحب البيانات عن طريق الحاسب الآلى بمنتهى الدقة لحساب كمية وسرعة السيل.