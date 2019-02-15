شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من مستثمري البحر الأحمر يشارك في معرض السياحة والسفر بصربيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك وفد من أعضاء جمعية مستثمري البحر الأحمر برئاسة اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، في معرض السياحة والسفر بصربيا من خلال الجناح الخاص بالبحر الأحمر بمعرض من ٢١ إلى ٢٤ فبراير.

وأكد تامر نبيل، عضو جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، أن هناك تنسيقا كاملا وبرنامجا مكثفا أعده السفير عمرو الجويلي سفير مصر بصربيا للقاء رجال الأعمال بصربيا وافتتاح مهرجان للأفلام المصرية مترجمة للغة الصربية وإقامة ليلة مصرية بعدد من الفنادق الفاخرة يوم ٢٣ فبراير ومدعو لها العديد من من المسؤولين الصربيين والإعلاميين ورجال السياحة بصربيا، وأن هذه الرحلة من جدول الرحلات التسويقية هي نتاج لتعاون مشترك من جهات متعددة بالدولة للتسويق السياحي لمصر.