شكرا لقرائتكم خبر عن وصول فريق طبي من معهد القلب لإجراء الجراحات لمرضى مستشفى العريش العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل إلى مستشفى العريش العام الفريق الطبى الموفد من المعهد القومي للقلب لإجراء الجراحات اللازمة طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين المعهد ومستشفى العريش العام لتشغيل وإدارة قسم قسطرة القلب بالمستشفى عن طريق المعهد القومي للقلب.

وأعلن الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة، أن زيارة الفريق مستمرة لمدة 3 أيام لاستقبال المرضى وفحصهم وإجراء الجراحات اللازمة لهم في قسم قسطرة القلب بالمستشفى.. مشيرا إلى أن زيارات الفريق الطبى من المعهد القومى للقلب مستمرة أسبوعيا لمستشفى العريش العام لفحص المرضى وتشخيص حالاتهم وإجراء اللازم لهم، وذلك للتيسير عليهم بدلا من انتقالهم خارج المحافظة.

يذكر أنه سبق زيارة فريق طبى برئاسة الدكتور جمال شعبان، عميد المعهد القومى للقلب الأسبوع قبل الماضى.. حيث تم التشغيل الفعلى لقسم القسطرة وفحص وتشخيص الحالات المرضية، وتم إجراء الكشف الطبى على عدد 65 حالة بقسم قسطرة القلب وإجراء عمليات القسطرة لعدد 19 حالة منهم عن طريق فريق طبى متخصص من المعهد القومى للقلب يضم الطواقم الطبية من أساتذة واستشاريين وأطباء وتمريض وفنيين متخصصين لحين تدريب فريق من المستشفى.. مع استمرار المعونة الفنية لهم والدعم الفنى لطاقم العمل بالمستشفى.