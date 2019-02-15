شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. وزير الزراعة يتفقد مشروع الـ20 ألف فدان بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتفقد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السبت، يرافقه اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، مشروع الـ20 ألف فدان بالمنيا.

ويعد المشروع نموذجاً للاستثمار الزراعي في أراضي مشروع الـ1.5 مليون فدان الذي تنفذه وزارة الزراعة.

ومن المقرر أن تشمل الجولة محطة الإنتاج الحيواني، المقسمة إلى 10 عنابر منها 8 عنابر للأمهات والتي تستوعب من 1000 إلى 1500 رأس ماشية.