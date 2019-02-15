شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال دورة حوض البحر المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الاستعدادات النهائية لانطلاق بطولة البحر المتوسط لكرة اليد للناشئين تحت 17 سنة، التي ستستضيفها المحافظة بمشاركة 12 دولة متوسطية وعربية.

وتفقد المحافظ مقار إقامة الفرق المشاركة بالبطولة بقريتي النورس والفيروز واطلع على استعدادات إقامة وإعاشة الوفود المشاركة قبل وأثناء البطولة المرتقب ومتابعة كافة الخدمات اللوجستية التي ستقدم للوفود.

وأكد محافظ بورسعيد على الأهمية الكبرى التي توليها المحافظة لاستضافة تلك البطولة المرتقبة، نظرًا لمردودها الإيجابى خاصة في مجال السياحة الرياضية.

وأوضح اللواء عادل الغضبان أن بورسعيد ستستغل تلك الفرصة لتسويق المحافظة سياحيا وإظهار الشكل الجمالي لها وإرسال رسالة إلى العالم بأن بورسعيد جاهزة لاستضافة كبرى البطولات الدولية في مختلف الألعاب.

وأشار المحافظ إلى أن هناك متابعة يومية مع مسؤولى الاتحاد لمتابعة كل الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بالبطولة، خصوصا وأنها البطولة الدولية الأولى التي تستضيفها بورسعيد بعد غياب طويل واعتبارها البروفة النهائية لاستقبال بورسعيد لحدث استضافة إحدى مجموعات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في يونيو المقبل.

ووجه اللواء عادل الغضبان القائمين على المدينة الرياضية بمضاعفة الجهد لضمان النجاح المبكر للبطوله، والمساهمة في تحويل البطولة لمناسبة حضارية تكشف مصر من خلالها عن تاريخها وأصالة ورقى شعبها مشيرا لعزم المحافظة تعظيم عوائد البطولة خاصة في المجالين السياحي والتجاري.

كما التقى المحافظ رواد المدينة الرياضية وتابع مباريات إحدى بطولات السباحة، وأشاد بزائري المدينة لحفاظهم على هذا الصرح الرياضي العملاق، وأشار إلى أن هناك طفرة في الخدمة الرياضية المقدمة لزاور المدينة.