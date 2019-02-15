شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يستقبل وفد لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، الجمعة، بمقر ديوان المحافظة، وفداً برلمانياً برئاسة الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، ويضم الوفد كلا من اللواء شكرى الجندى، عضو اللجنة، والدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشؤون الدينية، والنائبة أمانى عزيز، وكيل اللجنة، وهويدا صالح، أمين اللجنة، وذلك بحضور محمد عبدالقادر، نائب محافظ الأقصر، واللواء هشام شادى سكرتير عام المحافظة، واللواء دكتور عماد أبوالعزايم، سكرتير عام مساعد المحافظة، والنائب عبدالرازق زنط، عضو مجلس النواب عن مركز إسنا، والمهندس أسعد مصطفى، مسؤول المشروعات بالأقصر، والعميد أيمن الشريف، رئيس مجلس مدينة الأقصر.

يشار إلى أن الوفد البرلمانى قد أدى صلاة الجمعة بمسجد سيدى أبوالحجاج، وعقب انتهاء صلاة الجمعة، قام الوفد بتفقد مسجد سيدي أبوالحجاج الأقصري الأثرى والذى يعد من أشهر المساجد بمحافظة الاقصر، حيث تم بحث مدى حاجة المسجد للتطوير وذلك في إطار حرص اللجنة الدينية على الاهتمام بملف تطوير المساجد الأثرية.

من جانبه، قال الدكتور أسامة العبد إن اللجنة تشرفت بزيارة الأقصر، والاستماع إلى مطالب أهلها وشكواهم والوقوف على حالة المنشآت الدينية الأثرية من مساجد وكنائس.

تأتى هذه الزيارة في إطار الجولة التي تقوم بها لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، حيث تزور محافظتى الأقصر وقنا للوقوف على حالة المساجد على الطبيعة.