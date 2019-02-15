شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة بي إم دبليو بميونيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بمقر إقامته بمدينة ميونيخ، هارالد كروجر، رئيس مجلس إدارة شركة بى إم دبليو لصناعة السيارات.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية .

كان الرئيس السيسى شارك صباح اليوم في غداء العمل الذي نظمته إدارة المؤتمر.

جاء ذلك بحضور بيتر ألتماير وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، وفولفجانج إيشنجر رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، وعدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية والعالمية منهم رئيس دويتشه بنك، والبنك التجارى الألماني، ورؤساء شركات أليانز العالمية للتأمين، ومرسيدس، وبى إم دبليو، وفولكسفاجن، وإيرباص، وسيمنز، ومجموعة ساب، واتحاد الصناعات الألمانية، وعدد من الشركات العالمية الأخرى العاملة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والإلكترونيات، والإعلام، والخدمات المالية وإدارة الأصول، والصناديق الاستثمارية، وصناعة الدواء، والصناعات العسكرية، فضلًا عن ممثلين للمراكز البحثية والدراسات الاستراتيجية الدولية.